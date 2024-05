Of Feyenoord hem wilde, vindt Van Persie niet relevant: "Ik ben nu hier, in Heerenveen'

Maar, nogmaals, is hij nou wel of niet door Feyenoord benaderd? "Dat is niet relevant. Ik ben nu hier. We staan in het prachtige Abe Lenstra Stadion. De keuze is op Heerenveen gevallen."

"Voor mij was al heel snel duidelijk dat ik dit wilde. Ik geloof niet zo in leven in het verleden. Je moet vooruit en voor mij is dat is hier. Ik ben bevoorrecht en trots dat ik hoofdcoach mag worden bij deze prachtige club met veel historie. Er ligt hier een mooie uitdaging."

Geen tussenstap

Van Persie ziet de Friese club zeker niet als tussenstap. "Dat heb ik een paar keer gelezen. Waar gaat dat over? Dit is een mooie stap, in meerdere opzichten. Ik volg mijn gevoel, waarbij ik me door passie en ambitie laat leiden. Die hebben me als speler over de hele wereld gebracht, naar Londen, Manchester, Istanbul, uiteraard Rotterdam en nu hier."

Het waren de confrontaties van Feyenoord Onder-19 in de UEFA Youth League van afgelopen seizoen die Van Persie de ogen openden: "Zoals we dat als staf en spelers aanvlogen, dat was eerste elftal-niveau, besefte ik."