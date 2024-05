Egyptische miljardair kiest niet voor omstreden belastingconstructie

De Egyptische miljardair Nassef Sawiris kiest niet voor een veelbesproken belastingconstructie in Nederland. Hij is de grootste aandeelhouder van de Nederlandse kunstmestfabrikant OCI.

OCI verkocht in december een groot belang in branchegenoot Fertiglobe. Dat leverde ruim 3 miljard euro op. Daardoor zat er veel geld in de reserves van het bedrijf. 2,7 miljard daarvan wilde het bedrijf uitkeren aan de aandeelhouders.

NRC meldde vorige maand dat OCI een truc had bedacht om dat bedrag belastingvrij aan de aandeelhouders te geven. Nederland zou daardoor honderden miljoenen aan dividendbelasting mislopen. Donderdag werd de Tweede Kamer bijgepraat over de constructie en de wenselijkheid daarvan.