Real-middenvelder Kroos (34) zet na EK met Duitsland punt achter loopbaan

De Duitse middenvelder Toni Kroos zet na het EK van komende zomer een punt achter zijn loopbaan. Dat maakte de 34-jarige speler van Real Madrid bekend in zijn eigen podcast en via Instagram.

"Ik heb altijd al gezegd dat Real Madrid mijn laatste club zou zijn. Nu komt er na tien jaar een einde aan dit hoofdstuk", aldus Kroos. "Ik ben blij en trots dat ik zelf het moment om te stoppen heb kunnen kiezen. Het is altijd mijn ambitie geweest om te stoppen op mijn hoogtepunt, dus op naar de vijftiende!"

Met die vijftiende bedoelt Kroos winst van de Champions League: veertienvoudig winnaar Real Madrid speelt op 1 juni de finale tegen Borussia Dortmund in Londen.

Laatste klus

Daarna volgt dan de laatste klus voor Kroos: het EK voetbal in Duitsland. De voormalig speler van Bayer 04 Leverkusen en Bayern München beëindigde zijn interlandloopbaan in 2021, maar werd door bondscoach Julian Nagelsmann overgehaald om terug te keren in het Duitse team.

Op de erelijst van Kroos prijken onder meer zeven landstitels, vijf Champions League-bekers en de wereldtitel met Duitsland in 2014.