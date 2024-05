Partijen: waakhond ACM moet private investeerders in zorg kunnen stoppen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet meer macht krijgen om in te grijpen als de kwaliteit van de zorg in het geding komt door de komst van private investeerders. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat GroenLinks-PvdA en NSC vandaag presenteren.

De Kamerleden Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Jansen (NSC) vinden het een onwenselijke trend dat steeds meer publieke voorzieningen zoals huisartsen, tandartsen, kinderopvangcentra en dierenartsen worden overgenomen door commerciële partijen.

"Collectief premie- en belastinggeld stroomt daarmee uit onze zorg, in de zakken van rijke investeerders. Het is hoogtijd dat daar paal en perk aan wordt gesteld", zegt Bushoff.

Co-Med

Afschrikwekkend voorbeeld is de situatie rond de commerciële huisartsenketen Co-Med. Die neemt praktijken over en laat huisartsen als zzp'ers werken. De inspectie waarschuwde al dat de zorg er ondermaats was. Vorige maand werd een deel van de keten failliet verklaard.

In het initiatiefwetsvoorstel staat dat marktwaakhond ACM de bevoegdheid moet krijgen om overnames te toetsen en desnoods tegen te houden. Daarvoor moet de mededingingswet worden veranderd, want de ACM mag zich nu alleen bemoeien met overnames van bedrijven met een jaaromzet van tenminste 30 miljoen euro.

Het voorstel maakt een goede kans op een meerderheid in de Tweede Kamer. Vorige maand nam de Kamer nog een hele trits aan moties aan om de groeiende invloed van private investeerders in de zorg te stoppen.

Demissionair minister Helder (VWS) is echter tegen het indammen van dergelijke investeringen. Er is volgens haar onvoldoende bewijs dat het commerciële geld in de zorg leidt tot slechtere kwaliteit, betaalbaarheid of toegankelijkheid.

Ook PVV wil ingrijpen

In het coalitieakkoord dat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB vorige week sloten, staat niets over het weren van investeerders in de zorg. Maar naast NSC is ook PVV voorstander van ingrijpen.

De VVD denkt dat de zorg niet meer zonder private investeringen kan, en dat praktijken daardoor open kunnen blijven. Kamerlid Bushoff (GroenLinks-PvdA) zegt in de NRC dat het terugdringen van de commercie er niet toe hoeft te leiden dat mensen geen huisarts meer kunnen vinden.

"Slechte zorg nu, en op termijn mogelijk geen zorg meer als zo'n keten omvalt, is nog veel onwenselijker. Dat is een schijnoplossing." Er zijn volgens hem voldoende alternatieven om het voor jonge artsen aantrekkelijker te maken om een praktijk te beginnen of over te nemen.