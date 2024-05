Van Lieshout verrast met WK-finale en winst op nummer een van de wereld

Geke van den Berg, de andere Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram, strandde in de eerste ronde. Na een vroege aanval van haar opponente - Anriquelis Barrios uit Venezuela - kwam ze in een houdgreep terecht, waaruit ze niet meer kon ontsnappen.

De Wit stapt buiten de mat

Frank de Wit werd in de tweede ronde in de klasse tot 81 kilogram gediskwalificeerd. De nummer vijftien van de wereld stapte tegen Somon Machmadbekov uit Tadzjikistan buiten de mat, zijn derde straf. Dat betekende einde WK voor de 28-jarige.

De Wit zag diskwalificatie niet aankomen. "Het is de allereerste keer dat ik op straffen verlies. Zonde dat het zo loopt. Qua energie had er voor mij hartstikke veel ingezeten vandaag."

De WK in Abu Dhabi zijn voor de Nederlandse judoka's het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Op 28 mei wordt besloten wie meegaan naar Parijs. Per gewichtsklasse mogen op de WK twee Nederlanders meedoen, op de Spelen slechts één judoka.

Het toernooi duurt tot en met donderdag.