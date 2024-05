Groeibriljant Van Lieshout halvefinaliste bij WK judo, diskwalificatie De Wit

Judoka Joanne van Lieshout heeft op de derde dag van de WK in Abu Dhabi de halve finales bereikt. Ze won in de klasse tot 63 kilogram in de kwartfinales op ippon van de Kroatische Iva Oberan. Daarvoor had ze de Chinese Tang Jing en de Spaanse Sarai Padilla Guerrero verslagen.

Door het verrassende verlies van zesvoudig wereldkampioen Clarisse Agbegnenou staat Van Lieshout niet tegen de gedoodverfde Franse favoriet in de halve finale, maar komt ze op de mat tegen Beauchemin-Picard. De Canadese is momenteel de nummer een op de wereldranglijst.

De 21-jarige Van Lieshout, de groeibriljant van het Nederlandse judo na twee wereldtitels bij de junioren, versloeg in de achtste finales de Spaanse Sarai Padilla Guerrero op waza-ari, mede dankzij een seoi otoshi (een schouderworp op twee knieën). Jing zette ze op ippon aan de kant.

Van Lieshout is de enige overgebleven Nederlandse deelnemer op deze derde dag van de WK judo. Op de vorige WK won ze brons.