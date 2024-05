Roeiers Krommenhoek en Van Sprang lopen Spelen op 0,36 seconde mis

Bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Zwitserse Luzern hebben roeiers Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang in de twee-zonder net naast een olympisch ticket gegrepen.

Krommenhoek en Van Sprang eindigden in de finale als derde, op 0,50 seconde van winnaar Duitsland en op 0,36 seconde van Litouwen. De nummers één en twee plaatsten zich voor de Olympische Spelen.

Het Nederlandse duo, dat er bij de vorige Spelen in Tokio wel bij was, lag in de twee kilometer lange race op 500 meter van de finish nog op de tweede plaats.

Ook geen paralympisch ticket

Ook paralympisch roeister Eva Mol moest een teleurstelling incasseren. Om in de skiff naar de Paralympische Spelen te gaan, moest ze haar race winnen. Ze werd tweede.