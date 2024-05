Wolkbreuk als in Buitenpost komt door warm weer en weinig wind

Wat het noodweer kan aanrichten, zag verslaggever Vincent van Rijn vanochtend in Buitenpost. Daar liggen de bermen nog altijd vol met hagel. "Een beetje een apart beeld, alsof het gesneeuwd heeft", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Je kunt je daardoor goed voorstellen hoeveel hagel en water in korte tijd gevallen is. Nog altijd wordt er in het dorp opgeruimd."

Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft het allemaal van dichtbij gezien. "Ik kreeg om 16.40 uur een telefoontje en ben in de auto gestapt. Ik kwam niet verder dan de rand van Buitenpost, omdat de wegen volstonden met water. Dan is het een kwestie van de broek opstropen en ernaartoe. Binnen 5 minuten had ik een zwabber in mijn hand en hebben we met een groep van vijftig tot zestig staan dweilen."

Brouwer was ook bij een woonzorgcentrum in het dorp, dat deels ontruimd werd nadat de hagel via de riolering en de wc's naar boven was gekomen. Dat opruimen is niet eenvoudig, zegt de burgemeester. "In zo'n badkamer ligt gewoon een halve meter hagel. Krijg dat maar eens weg. We zijn lang doorgegaan gisteravond." Daardoor konden de meeste bewoners uiteindelijk weer in hun eigen bed slapen.