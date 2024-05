Vorig jaar veel meer drugslabs gevonden

Toch blijft het aantal keren dat de politie drugsafval aantreft achter bij de stijging van het aantal labs. Volgens de politie nemen criminelen niet altijd meer de moeite om het afval weg te werken en laten ze het gewoon staan in het lab. Ook dumpen ze mogelijk vaker in rivieren, putten of het riool.

Versnijden

Hoewel het zuiden van Nederland de belangrijkste productieplaats blijft voor synthetische drugs, zitten drugslabs inmiddels verspreid over het hele land. In Zuid-Holland werden er maar liefst veertig ontdekt, vooral voor het versnijden van cocaïne en heroïne. Deze drugs komen binnen via de Rotterdamse haven en worden daarna verder 'verwerkt'.

Volgens de politie is het opvallend dat er op tien plekken labs zijn gevonden voor het verwerken van heroïne, terwijl dat er het jaar ervoor maar twee waren. Ook komen agenten steeds vaker laboratoria tegen waar meerdere soorten drugs worden gemaakt, zoals cocaïne, MDMA en crystal meth.

"Naargelang de vraag zijn criminele organisaties kennelijk in staat snel te schakelen tussen verschillende soorten drugs", concludeert Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie. Hij wijt het toegenomen aantal gevonden drugslabs aan een groeiende vraag naar drugs wereldwijd. Ook zijn er meer tips over mogelijke labs binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem.

Gevaar

De politie blijft benadrukken dat het gevaar van drugslabs groot is. Vorig jaar werd al gewaarschuwd voor een toename van het aantal branden en explosies, vermoedelijk omdat criminelen gebruikmaken van onervaren krachten.

Begin dit jaar kwamen drie mensen om het leven bij een grote explosie in een flat in Rotterdam, vermoedelijk veroorzaakt door een cocaïnewasserij. Hier wordt binnengesmokkelde cocaïne met chemicaliën uit andere stoffen gefilterd en verder versneden.