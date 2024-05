Taakstraf en voorwaardelijke cel geëist voor ten val brengen oud-minister Dekker

De oud-minister voor Rechtsbescherming werd na zijn val overgebracht naar het ziekenhuis. De VVD-politicus had vijftien breuken, onder meer aan zijn ribben, een sleutelbeen en zijn bekken. Ook had hij een zware hersenschudding en lag hij drie dagen in coma. Dekker bracht vijf weken door in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum.

Dekker was van 2012 tot en met 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Een kabinet later, tussen 2017 en 2022, was hij minister voor Rechtsbescherming.