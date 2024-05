In de schulden na een erfenis: 'ik kreeg dit ineens op mijn bord'

Wie een erfenis vol schulden zuiver aanvaardt, moet bij de SVB die schuld terugbetalen. Ook als de schuld hoger is dan het vermogen dat iemand erft, zoals bij mevrouw Hous het geval was.

"Ik ben opgegroeid bij mijn oma, met mijn moeder had ik geen goede band", zegt Hous. "Voor haar dood ben ik wel een paar keer langs geweest in het verzorgingstehuis. Op haar laatste dag was ik er ook." Maar van de schuld van haar moeder wist ze niets.

Hoe het komt dat ze de schuld aanvaard heeft, weet Hous niet zo goed. "Het is te ingewikkeld. Ik kreeg dit opeens op mijn bord zonder dat ik het besteld heb. Het maakt me droevig."

Niet de enige

Hous is niet de enige die met zo'n erfenisschuld bleef zitten. In 2023 klopte de SVB bij ruim 19.000 erfgenamen aan om geld te innen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat slechts bij 93 daarvan de schuld was ontstaan voor het overlijden. De overige schulden waren ontstaan doordat de SVB onbewust nog na het overlijden was doorgegaan met het uitbetalen van de uitkering.

"Vaak kunnen we de schuld verrekenen met het vakantiegeld of de mogelijke eenmalige overlijdensuitkering (in geval van AOW)", laat een woordvoerder weten. "Lukt dit niet of niet volledig, dan wordt er met erfgenamen een betalingsregeling overeengekomen, waarbij in termijnen kan worden afgelost. Beslag op inkomen is voor de SVB een allerlaatste stap."

De grootste schuldeiser

Ook de Belastingdienst - de grootste schuldeiser van Nederland - klopt bij nabestaanden aan om belastingschulden van een overleden ouder te vereffenen. Zelfs als de schulden groter zijn dan het vermogen. Cijfers over hoe vaak dit gebeurt, heeft de dienst niet.

"Hoofdregel is dat zowel schulden als bezittingen overgaan op de erfgenamen", zegt een woordvoerder. "Dat geldt ook voor belastingschulden."

Toch is dat niet vanzelfsprekend. Er zijn ook overheidsinstanties die afwijken van die hoofdregel.

Gemeenten schelden kwijt

Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam. In een erfenis kunnen nog opstaande gemeentelijke belastingen zitten. Als blijkt dat er geen vermogen is om die belastingen te betalen uit de erfenis, strijkt de gemeente met het hand over het hart.

"Als je de erfenis 'gewoon' hebt aanvaard en er blijkt geen erfenis te zijn of alleen een schuld en je kunt dat met een afschrift boedelbeschrijving aantonen, dan wordt je schuld alsnog kwijtgescholden", laat een woordvoerder weten.

Iets vergelijkbaars is ook de regel in Rotterdam. Daar werden vorig jaar 525 belastingaanslagen kwijtgescholden van zo'n 65 overledenen.

De Sociale Verzekeringsbank zegt dat gemeentes meer eigen beleidsruimte hebben, omdat ze hun eigen belasting innen.