Negen Egyptenaren staan terecht voor scheepsramp met honderden slachtoffers

Kort na de ramp kwam de kustwacht steeds meer onder vuur te liggen. Zo werd duidelijk dat de Griekse kustwacht het visserschip uren had gevolgd voordat die kapseisde en zelfs een touw vastmaakte aan het schip. Opvarenden verklaarden dat hiermee zou zijn geprobeerd om de boot van de Griekse wateren naar de Italiaanse wateren te slepen, wat zou neerkomen op een zogenoemde push-back. Omdat vragen hierover nog niet zijn opgehelderd, is het recht op een eerlijk proces voor de negen Egyptenaren in het geding, stellen mensrechtenorganisaties.

De advocaat van de mannen heeft de rechtbank gevraagd om zich onbevoegd te verklaren voor deze zaak, maar om een andere reden: de ramp vond niet in Griekse wateren plaats. Volgens hem moet daarom een andere rechter oordelen over de zaak.

Veel verdrinkingsdoden

Vorig jaar kwamen 8565 mensen om het leven op migratieroutes, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dat is het hoogste aantal sinds 2014, toen de organisatie begon met het registreren van doden op migratieroutes naar Europa.

Meer dan de helft van de slachtoffers kwam om door verdrinking terwijl ze met een boot een oversteek probeerden te maken. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, zegt de organisatie, want veel boten raken vermist en de vermisten worden vaak niet meer gevonden.