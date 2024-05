Kwestie tussen Scarlett Johansson en OpenAI over AI-stem loopt op

Er blijkt meer te spelen tussen OpenAI en Scarlett Johansson dan het bedrijf gisteren deed voorkomen. De actrice is "geschokt en boos" over de acties van het techbedrijf, zo schrijft zij in een verklaring die in handen is van diverse Amerikaanse media.

Het gebruik van Johanssons stem, of een die er in elk geval erg op leek, zou alleen zijn opgeschort door juridische druk van de actrice zelf. Dit plaatst de communicatie vanuit OpenAI in een ander daglicht.

Het bedrijf stelde gisteren juist dat het niet de bedoeling was om de AI-stem te doen lijken op de actrice.

Stem van ChatGPT

In een verklaring, die door een journalist van de publieke radio-omroep NPR is gedeeld op X, zegt Johansson in september te zijn benaderd door OpenAI-ceo Sam Altman. Hij wilde haar inhuren om de stem te worden van ChatGPT.

"Hij vertelde me dat ik door mijn stem te gebruiken een brug kon slaan tussen techbedrijven en creatievelingen. En consumenten kon helpen om comfortabel te zijn met de grote verandering tussen mensen en AI. Hij dacht dat mijn stem geruststellend zou zijn voor mensen."

Johansson schrijft dat ze dit aanbod afwees, onder meer om "persoonlijke redenen". Toen ze afgelopen week de demo hoorde tijdens de presentatie van OpenAI, zegt ze "geschokt en boos" te zijn geweest en vol ongeloof dat "meneer Altman een stem zou gebruiken die zo ontzettend lijkt op die van mij".

Ze wijst daarbij ook op een tweet van hem die volgens haar suggereert dat het kopiëren van haar stem de bedoeling was. Altman tweette vlak na de presentatie vorige week het woord: "her". Een verwijzing, zo schrijft ze, naar de gelijknamige film waarin ze een AI-stem speelt die een relatie krijgt met de hoofdrolspeler.

Scarlett Johansson als de AI-stem Samantha in de film Her: