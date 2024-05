Tienduizenden mensen bij eerste processie voor Iraanse president Raisi

De helikopter stortte neer in slecht weer, in een bergachtig gebied. Door dichte mist verliep de reddingsoperatie na de crash moeizaam. De Iraanse staatstelevisie meldt tot dusver niets over een mogelijke oorzaak van de crash.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, kondigde gisteren vijf dagen van nationale rouw aan vanwege de dood van president Raisi.

Reacties vanuit hele wereld

Raisi werd in 2021 president van Iran. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Onder zijn leiding sloeg Iran een nog conservatievere weg in. Hij werd gezien als protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei.

Vanuit de hele wereld is er gereageerd op de dood van Raisi. Zo kondigde Libanon drie dagen van nationale rouw af en gold in Pakistan een dag van nationale rouw. Ook verschillende militante bewegingen, waaronder Hamas, Hezbollah en de Houthi's, waarmee Iran nauwe banden onderhoudt, hebben hun condoleances overgebracht.

Vanuit het Nederlandse demissionaire kabinet is er nog niet gereageerd op de dood van Raisi.