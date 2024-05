Afgesloten rijstrook leidt tot lange file op A7 richting Amsterdam

Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend is nog maar één rijstrook open, waardoor automobilisten al de hele ochtend in de file staan. De vertraging liep op het drukste moment op tot anderhalf uur. Ook verkeer dat de drukte probeerde te vermijden door via de N247 te rijden, stond vast. Inmiddels is de vertraging afgenomen tot ongeveer een kwartier.

Rijkswaterstaat is sinds april bezig met het verstevigen van de brug in de weg. Noemenswaardige verkeersdrukte bleef tot nu toe uit. Maar omdat vrachtwagenchauffeurs ondanks een verbod op de weg bleven rijden, besloot Rijkswaterstaat afgelopen zaterdag om de tweede rijstrook af te sluiten. Die blijft zeker een maand dicht.

Het is niet veilig als de brug tijdens werkzaamheden te zwaar wordt belast. Rijkswaterstaat voerde daarom eind april al een verbod in voor vrachtverkeer. Er was geen andere keus, zei minister Mark Harbers van Infrastructuur. "Op deze manier kunnen de aannemers hun werk niet doen. Ik baal daar ontzettend van. Nu moeten de goeden lijden onder de kwaden."

50.000 gaten

Sinds april werkt Rijkswaterstaat aan het versterken van de brug. Bij een inspectie in oktober 2022 bleek dat de draagconstructie van de brug niet meer voldoet. Er worden 50.000 gaten geboord die moeten worden opgevuld met 15 kilometer wapeningsstaal. De wegbeheerder verwacht 1 september klaar te zijn.