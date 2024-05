Schatjes!-acteur en muzikant Frank Schaafsma (59) overleden

Acteur en muzikant Frank Schaafsma is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1984 landelijk bekend door zijn hoofdrol in de populaire film Schatjes!.

De film van regisseur Ruud van Hemert werd door 1,5 miljoen bezoekers bezocht. De destijds 20-jarige Schaafsma speelde daarin de rol van Thijs Gisberts, de zoon in het gezin. De film zorgde ook voor controverse, door meerdere scènes waarin de destijds 14-jarige actrice Akkemay Elderenbos gedeeltelijk naakt te zien was.

Via een bericht op een besloten Facebookpagina, waaruit diverse media citeren, laat de familie van Schaafsma weten: "Met verdriet geven wij kennis van het onverwachte, natuurlijke overlijden van Frank Schaafsma op zaterdag 18 mei. We zijn geschrokken, maar putten troost uit de verwachting dat hij rust heeft gevonden na een leven waarvan hij regelmatig zei het 'geen makkie' te vinden."

Andere rollen

Na zijn doorbraak speelde Schaafsma onder meer in de serie We zijn weer thuis en had hij (bij)rollen in meerdere films als Bastille (1985), Field of Honor (1986) en De zwarte meteoor (2000). Ook was Schaafsma te zien in de series Flikken Maastricht, Westenwind en Goede tijden, slechte tijden.

Naast acteur was Schaafsma ook muzikant en speelde hij als bassist in verschillende bands, waaronder Drukwerk, Bertje Beenens Bloedgroep en The Koffers.