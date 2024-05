Wekdienst 21/5: Noordwijker hoort straf voor online misbruik • Leden Reichsbürgerbeweging voor de rechter

Goedemorgen! Een man uit Noordwijk hoort of hij wordt veroordeeld in een zaak over het online misbruiken van 18 minderjarigen. En in Duitsland start het proces tegen de Reichsbürger, de militante beweging die een staatsgreep plande.

Eerst het weer: Perioden met zon met maxima tussen de 22 en 26 graden. In Zeeland meer wolken en iets minder warm. Tegen of in de avond volgt in het zuiden regen en onweer.