KLM-toestel keert terug naar Schiphol om voorzorgslanding

Een KLM-vliegtuig dat op weg was naar Glasgow is gisteravond teruggekeerd naar Schiphol om een voorzorgslanding te maken. Een woordvoerder zegt bij de regionale omroep NH dat er technische problemen waren en de bemanning en reizigers niet in gevaar zijn geweest.

Het vliegtuig, met 73 passagiers aan boord, maakte kort voor de Engelse kust rechtsomkeert. De reizigers hebben een overnachting in een hotel aangeboden gekregen. Vanochtend kunnen ze hun reis naar Glasgow vervolgen.

Wat voor technische problemen het vliegtuig had, is niet bekendgemaakt.