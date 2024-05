In eerste duel na ontslag Allegri komt Juventus terug van 3-0 achterstand

Juventus' interim-trainer Paolo Montero moest na elf minuten toch even slikken. Hij had zijn eerste minuten (2-0 achterstand) als vervanger van de door een woedende striptease weggestuurde Massimiliano Allegri toch anders voorgesteld. Voor rust schoot Juventus, dat onlangs de bekerfinale won van Atalanta, niet één keer op doel. Het Bologna van trainer Thiago Motta was soeverein.

Maar na rust, toen het stopte met zachtjes regenen, was alles anders. Juventus had de laatste zeven duels (waarvan 5 gelijkspel) in de Serie A niet verloren en wilde dat ook nu niet laten gebeuren. In de stromende regen begon het aan een comeback.

Vijf Italiaanse clubs in Champions League

Even leek het erop dat Juventus nog zou gaan winnen, want Bologna stond met knikkende knieën in het eigen strafschopgebied. Onherkenbaar van de eerste helft. Het bleef bij 3-3: terecht over het hele duel gezien en goede reclame voor het Italiaanse voetbal. Volgend seizoen spelen ze beiden in de vernieuwde opzet van de Champions League, net als Inter en AC Milan.

Atalanta is nog niet zeker, maar heeft aan één punt in de laatste twee duels genoeg om AS Roma achter zich te houden.