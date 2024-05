Regering Sint-Maarten na 17 dagen gevallen

De regering van Sint-Maarten is zeventien dagen na de beëdiging al gevallen. De coalitie onder leiding van premier Mercelina is de meerderheid kwijt, nu een van de leden heeft bekendgemaakt zijn partij te verlaten en als onafhankelijk parlementariër verder te gaan.

Sint-Maarten, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, had sinds 3 mei een nieuwe regering. Die kwam met moeite tot stand: na de verkiezingen in januari was er weliswaar snel een overeenkomst tussen vier partijen, maar er waren onder meer problemen met de screening van twee ministers.

De vier coalitiepartijen hadden ieder twee zetels. Dat leidde tot een nipte meerderheid in het parlement, dat vijftien zetels telt. De twee grootste partijen in het parlement, waaronder de NA van ex-premier Silveria Jacobs, werden daardoor veroordeeld tot de oppositie.

Direct nieuw coalitieakkoord

Nu heeft parlementariër Kevin Maingrette zijn partij NOW verlaten. Hij heeft direct bekendgemaakt dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een coalitieakkoord met de NA en de UP, allebei partijen waar hij in het verleden op de lijst stond. Dankzij de steun van Maingrette kunnen die partijen rekenen op een meerderheid.