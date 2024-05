Oranje-spits Beerensteyn weg bij Juventus: 'Ik kijk terug op geweldig avontuur'

Lineth Beerensteyn vertrekt na twee jaar bij Juventus. Het is nog onbekend waar de spits van Oranje haar carrière gaat vervolgen.

Beerensteyn maakte in 66 duels voor Juventus 22 treffers. De 27-jarige voetbalster won met de club in 2023 de beker en dit seizoen de Supercup. Juventus moest de landstitel in beide jaren aan AS Roma laten.

"Ik kijk terug op een geweldig avontuur", schrijft ze op Instagram. "Deze club heeft me niet alleen als speelster gevormd, maar ook als mens."

"De uitdagingen die ik hier tegenkwam, dwongen me tot het uiterste en hielpen me om mijn volle potentieel te benutten. Ik had niet verwacht dat het zo'n emotionele achtbaan zou zijn."

Beerensteyn kwam in Nederland uit voor ADO Den Haag en FC Twente, waarna ze na vier jaar Bayern München in 2022 naar Juventus vertrok.