Groenewegen sprint in Ronde van Limburg naar tweede zege van seizoen

Biniam Girmay stapte ook op, maar kon zich niet mengen in de massasprint. De Eritreeër die wegens een val vroegtijdig afstapte in de Giro d'Italia zit sinds twee dagen weer op de fiets.

Tweede zege Groenewegen

Groenewegen kent nog geen groots wielerjaar. De Amsterdammer won zijn eerste koers in januari nog wel, de Classica Communitat Valenciana, maar daarna kon hij niet meer juichen.

Wel eindigde hij in ritten in Parijs-Nice en de Ronde van Hongarije op het podium en kwam hij in Gent-Wevelgem tot de negende plek. In de Scheldeprijs sprintte hij naar een derde plek.

Volgende maand stapt Groenewegen nog op in de Ronde van Slovenië en rijdt hij naar verwachting ook in de Tour de France.