Oud-minister Hennis wordt VN-gezant in Libanon

Oud-minister Jeanine Hennis-Plasschaert wordt speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Dat is bekendgemaakt door de VN.

Hennis (51) was de afgelopen ruim vijf jaar VN-gezant in Irak en maakte onlangs bekend daarmee te willen stoppen. Eerder was ze namens de VVD onder meer Europarlementariër en minister van Defensie in het kabinet-Rutte II.

Hennis wordt nu dus de hoogste vertegenwoordiger van de VN in Libanon, een land waar de spanningen al een tijd hoog zijn. De economie verslechtert er in hoog tempo en de machtige beweging Hezbollah vecht een gewapende strijd uit met buurland Israël.

In Libanon is Hennis de opvolger van de Poolse Joanna Wronecka. Ze is niet de eerste Nederlander aan het roer van het Libanese VN-kantoor Unscol: tussen 2015 en 2017 bekleedde oud-minister Sigrid Kaag diezelfde functie.