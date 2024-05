Twente naar voorrondes Champions League: 'Dat geld, dat valt wel mee hoor'

Brenet opgeroepen voor Curaçao

In de feestvreugde op het veld in Zwolle was een opvallend gezicht te zien. Joshua Brenet, die op non-actief was gezet vanwege rijden zonder rijbewijs, werd door Daan Rots van de tribune gehaald en op de schouders genomen.

Brenet is weer op vrije voeten nadat hij een maand in de cel zat. "Dat hij is veroordeeld, telt voor mij niet", zei Rots daar over. "Joshua is heel belangrijk geweest voor ons en hij hoort erbij te zijn als we dit succes vieren."

Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao heeft Brenet opgenomen in de selectie voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Curaçao speelt op 5 juni thuis tegen Barbados en op 8 juni uit tegen Aruba.

Brenet kreeg vorige week te horen dat de FIFA akkoord is dat hij uitkomt voor Curaçao. In 2016 speelde hij twee interlands voor Oranje.

Andere bekende namen in de selectie zijn Eloy Room, Vurnon Anita, Juninho en Leandro Bacuna, Jürgen Locadia en Brandley Kuwas. Zij kwamen allen eerder al uit voor Curaçao.