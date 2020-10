Horeca in Breda levert tijdelijk honderden werknemers aan thuiszorg

Horecaondernemingen in Breda gaan tijdelijk honderden werknemers leveren aan zorginstellingen. Door het plan hoeven de ondernemers tijdelijk geen loonkosten te betalen en krijgt een lokale thuiszorgorganisatie er betaalbare werkkrachten bij.

Het plan is een initiatief van de lokale tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Surplus, een organisatie voor thuiszorg en woonzorgcentra in West-Brabant. Het samenwerkingsverband gaat volgende week van start,

Koks, barkeepers en personeel in de bediening staan in de rij om tijdelijk in de zorg aan de slag te kunnen. Honderden mensen gaven gehoor aan een eerste oproep. "Dit is bizar veel", zegt Johan de Vos van branchevereniging KHN in Breda. "Ik vind het prachtig om te zien dat onze horecacollega's hier massaal voor warmlopen en de zorg willen helpen."

Gastheer of thuiszorg

Barkeeper Kristian van Eenennaam is een van de mensen die zich heeft opgegeven voor het project. Hij is blij dat hij weer wat te doen krijgt. "De verveling is toegeslagen. Tijdens de eerste lockdown kon ik me nog wel vermaken met klusjes in en om het café, maar nu loop ik toch een beetje met mijn ziel onder mijn arm."

Het werk wat het horecapersoneel tijdelijk gaat doen varieert. Zo gaat een deel aan de slag in de thuiszorg. Ook zijn er functies als gastheer of gastvrouw in een woonzorgcentrum.

Het maakt Van Eenennaam niet veel uit wat voor zorgtaak hij krijgt. "Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Als ik een kop koffie kan zetten of een luisterend oor kan bieden voor mensen, doe ik dat heel graag."

Loonkosten overgenomen

Surplus neemt tijdens de samenwerking de loonkosten van de horecaondernemers tijdelijk over. De zorginstelling kan de extra handen goed gebruiken. "Onze zorgmedewerkers willen we in deze tijd maximaal inzetten voor de dagelijkse zorgtaken en zo min mogelijk belasten met andere taken. Die taken kunnen namelijk ook gedaan worden door niet-zorgmedewerkers", zegt Anton van Marsum, voorzitter van Surplus.

De detachering is tijdelijk, zolang als de coronacrisis duurt. Het personeel mag zelf aangeven hoeveel uren per week ze aan de slag willen. Zodra de horeca weer open mag, kan het personeel gefaseerd terug naar hun oorspronkelijke werk.

Het initiatief in Breda staat niet op zichzelf. In het noorden van het land startte de NNCZ, een coöperatie van zorgorganisaties in Drenthe en Groningen, een vergelijkbaar project. Er wordt gekeken of dat landelijk kan worden uitgerold.