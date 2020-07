Meer en meer clubs overstag; ook PEC definitief terug naar natuurgras

De jarenlange lobby om het kunstgras uit het betaalde voetbal te krijgen heeft effect. Na VVV-Venlo kiest ook PEC Zwolle definitief om vanaf komend seizoen weer op natuurgras te voetballen.

Het is dertien jaar geleden dat PEC Zwolle overstapte op kunstgras. De club uit Zwolle hield nog een voorbehoud dat het team van trainer John Stegeman het voorbije seizoen niet zou degraderen.

Emmen, Sparta en Heracles

Het nieuws betekent dat FC Emmen, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo nu de overgebleven eredivisieclubs zijn waar nog op kunstgras wordt gespeeld.

In het onderstaand overzicht is te zien welke clubs sinds 2017 op kunstgras spelen of hebben gespeeld in de eredivisie: