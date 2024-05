Ontspannen Pogacar telt af naar Giro-eindzege en looft spectaculaire foto Van Bon

"Het is lastig vergelijken, maar gevoelsmatig ging het gisteren wel ontzettend goed. Maar ik zet deze zege niet in mijn persoonlijke topdrie, want dan denk ik eerder aan prestaties in een van de monumenten (zoals de klassieke eendagskoersen ook wel worden genoemd, red.) of de Tour de France", vertelt de ontspannen ogende Pogacar.

"Ik waardeer de zege van gisteren natuurlijk wel ontzettend, met name omdat het de koninginnenrit in een grote ronde betreft. Daar ben ik trots op."

De 25-jarige renner van UAE Team Emirates hoopt nu gedecideerd richting de overwinning te koersen. "Ik ben benieuwd hoe het team zich nu voelt. We kunnen wat meer op safe spelen, maar je weer nooit welke kansen zich nog voordoen."

Spectaculair moment

Tijdens de etappe was er nog een opvallend moment toen Pogacar bergop te maken kreeg met overvliegende skiërs. Het Giro-parcours kruiste een skipiste en dat zorgde voor spectaculaire beelden.