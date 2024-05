'Arrestatiebevel Netanyahu en Hamas-kopstukken komt er, maar gevolgen niet groot'

En ook als het tot een uitlevering mocht komen, is het geen uitgemaakte zaak dat het in alle gevallen tot een proces komt, denkt Knoops. Hij zegt dat de zaken enorm van elkaar verschillen.

"Wat betreft de Hamas-zaak acht ik de kans op een proces wel groot", zegt de jurist. Hij noemt het bewijs dat de terroristische organisatie op 7 oktober oorlogsmisdaden heeft gepleegd "betrekkelijk overtuigend", omdat het onder meer op beelden is gebaseerd.

In het geval van de Israëlische bewindslieden is dat anders. Zij worden er onder meer van beschuldigd dat ze uithongering inzetten als oorlogstactiek. "Daar gaat het dus eigenlijk om de waardering van een militaire operatie", zegt Knoops. "Is die conform het oorlogsrecht of niet? Is er daadwerkelijk een plan tot uithongering? Dat is moeilijk te bewijzen."

Verrast

Juist vanwege deze juridische verschillen is Knoops verrast door het feit dat aanklager Khan ervoor koos om de zaken tegen de Israëlische bewindslieden en die tegen de Hamas-kopstukken tegelijk bekend te maken.

"Hij creëert hiermee het beeld dat de handelingen van Hamas en Israël op één lijn worden geschaard. De vraag is of dat wel correct is volgens het internationale recht."

Zo lichtte hoofdaanklager Khan vandaag zijn besluit toe om het ICC te vragen om arrestatiebevelen tegen de vijf betrokkenen: