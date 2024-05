Zelensky’s termijn loopt af, maar de president blijft noodgedwongen aan

Volodymyr Zelensky was vijf jaar geleden net geïnaugureerd toen hij voor het eerst als president het Oekraïense parlement toesprak. Hij maakte meerdere grapjes - Zelensky was bekend geworden als komiek en acteur - maar de boodschap voor zijn publiek was serieus. "Onze eerste taak is een wapenstilstand in de Donbas", zei de kersverse leider. Daar was de oorlog met Rusland al jaren eerder losgebarsten.

Zelensky kon zich toen nog niet voorstellen dat zijn belangrijkste agendapunt - vrede met Rusland - zou uitlopen op het tegenovergestelde: een grootschalige invasie door het buurland die tienduizenden levens zou eisen. En dat hij vanwege de oorlog de verkiezingen in Oekraïne zou moeten opschorten.

In een normale wereld zou Zelensky's eerste termijn als president vandaag aflopen. Maar zolang de oorlog voortduurt weet hij niet wanneer zijn tijd als staatshoofd erop zit. In de tussentijd wordt een discussie over de verkiezingen aangegrepen door Russische propaganda om Zelensky's legitimiteit te betwisten.