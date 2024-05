Dwarslaesie-patiënten krijgen meer kracht en controle met elektrische stimulans

Meer controle over hun armen en handen, meer kracht en beter gevoel. Dat effect had elektrische ruggenmergstimulatie op 65 patiënten met een hoge dwarslaesie. Liefst 90 procent van de deelnemers ervoer dat de kracht of functie in hun armen en handen was toegenomen. Het onderzoek werd uitgevoerd in onder meer de Nijmeegse Sint Maartenskliniek en het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade, en is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature Medicine.

De patiënten deden twee maanden lang oefeningen om de functie van hun armen en handen te trainen, terwijl ze tegelijkertijd met behulp van elektroden een elektrische stimulans kregen toegediend aan de achterkant van hun nek. Daardoor hadden ze na verloop van tijd minder moeite om een gevulde beker op te tillen, een vork op te tillen of een sleutel om te draaien.

Het gaat daarbij om patiënten met een incomplete dwarslaesie. Enige controle over het lichaam is nodig om de oefeningen te kunnen doen, zodat de slapende zenuwbanen kunnen ontwaken en verbetering mogelijk is.

Hier zie je de verbetering duidelijk in beeld: