Rotterdam schakelt verrassend favoriet Bloemendaal uit in play-offs

Rotterdam kreeg even later een grote kans bij een strafcorner. De harde inzet van Pepijn van der Heijden werd knap met de stick weggewerkt door clubtopscorer Thierry Brinkman. In het tweede kwart bleef het levendig en waren er kansen over en weer.

Arthur van Doren van Bloemendaal kreeg een groene kaart na commentaar. Rotterdam-aanvoerder Jeroen Hertzberger kreeg daarna drie kansen, maar zag zijn pogingen geblokt worden.

Later was het alsnog raak via een prachtige goal van Dylan Lucieer, die rollend over het gras nog binnen kon tippen voor opnieuw de voorsprong: 1-2.

Zinderende ontknoping

Na de rust stond Bloemendaal voor de derde keer met een man minder vanwege groene kaarten. Desondanks leek de ploeg van coach Rick Mathijssen Rotterdam ervan te weerhouden om de strijd te beslissen.

In het laatste zinderende kwart werd het echt billenknijpen voor Bloemendaal, toen Jasper Brinkman een zware overtreding beging op Olivier Hortensius. Dit kostte hem een gele kaart en een tijdstraf van tien minuten, met nog ongeveer evenveel tijd op de klok. Toch kon Rotterdam niet meteen profiteren en kwam het zelf ook even met tien man te staan.

De grootste kansen waren wel voor de Rotterdammers en in het ultieme slot werd de overwinning binnengesleept. Met nog 25 seconden te gaan schoot Tjep Hoedemakers de 3-1 van dichtbij binnen en barstte Rotterdam in juichen uit.

Na de laatste toeter mocht Bloemendaal nog een strafcorner nemen om toch een shoot-out te forceren. De eerste werd met de voet geblokt en dus volgde er nog een poging. Deze eindigde over het doel en zo werd Rotterdam de eerste finalist.