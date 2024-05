OpenAI schort gebruik AI-stem op die doet denken aan Scarlett Johansson

Het gebruik van de virtuele stem van ChatGPT die OpenAI vorige week maandag heeft gebruikt om nieuwe functies te laten zien wordt opgeschort, zegt het bedrijf op X. Al tijdens de presentatie werden op X vergelijkingen gemaakt tussen deze stem, die het bedrijf 'Sky' noemt, en de stem van actrice Scarlett Johansson, die de AI-stem speelde in de film Her.

In deze film uit 2013 krijgt de mannelijke hoofdrolspeler een relatie met de AI-stem, hij communiceert met haar via een oordopje. Gezien de gelijkenis werd de AI-stem van ChatGPT een 'flirterig' karakter toegeschreven.

Dit werd nog eens aangewakkerd door de interactie die medewerkers van OpenAI hadden met de stem bij demonstraties. De stem kwam, doelbewust, ook menselijker over.

'Geen imitatie'

In een blogpost zegt OpenAI dat een AI-stem niet moet lijken op die van een bekend persoon. "Sky's stem is geen imitatie van Scarlett Johansson, maar hoort bij een andere professionele actrice die haar eigen stem gebruikt." Het bedrijf gaat vanwege de privacy niet te zeggen wie de stemmen van ChatGPT levert.

Het is onduidelijk of Johansson, of iemand namens haar, contact heeft gehad met OpenAI. Dat is tegelijkertijd niet ondenkbaar, aangezien het gaat om een herkenbaar geluid van een wereldberoemde actrice, die haar stem zal willen beschermen.

OpenAI gaat niet in op de suggestie dat door het gebruik van een stem die lijkt op die van Johansson wordt gezinspeeld op een relatie met een AI-stem. Tegelijkertijd lijkt het erop dat het techbedrijf niet blij is met de vergelijkingen die zijn gemaakt, gezien het besluit om het gebruik van de stem op te schorten.

Tijdloos

Verder legt het bedrijf uit dat er vorig jaar vijf stemmen - waaronder die van Sky dus - zijn gekozen uit meer dan 400 inzendingen. Daarbij heeft OpenAI gelet op een aantal zaken, waaronder acteurs van diverse achtergronden die meerdere talen spraken, een stem die "tijdloos voelt" en een benaderbare stem die "vertrouwen geeft".

Het bedrijf gaat daarnaast extra stemmen aan ChatGPT toevoegen, "om beter aan te sluiten bij de interesses en voorkeuren van gebruikers".

Hoe lang het gebruik van de stem van 'Sky' wordt opgeschort en welke stappen daarvoor worden genomen is onduidelijk. Het bedrijf zegt daar in de blogpost niks over.