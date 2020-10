Geen Van der Poel, maar wel sterke Nederlandse vrouwenploeg naar EK veldrijden

Mathieu van der Poel doet volgend weekend niet mee aan de EK veldrijden in Rosmalen. De regerend wereld- en Europees kampioen zit niet bij de selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

Van der Poel sloot zijn wegseizoen vorige week woensdag af met een val in Driedaagse Brugge-De Panne, waaraan hij een lichte hersenschudding overhield.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen gaat later in het seizoen wel een aantal crossen rijden. De Scheldecross in Antwerpen op 12 december is vooralsnog de eerste veldrit in zijn agenda.

Sterke vrouwenploeg

Bij de vrouwen zijn de Nederlandse regerend kampioenen wel van de partij: Yara Kastelijn mag haar Europese titel gaan verdedigen en ook wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado staat aan de start.