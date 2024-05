Vanavond op tv: Plasterk geen premier, wie wel? • Arrestatiebevel tegen Netanyahu • Herinneringen aan Doe Maar-icoon Henny Vrienten

Geen Plasterk, wie dan wel?

Hij leek op poleposition te liggen om de nieuwe premier van Nederland te worden, maar vandaag maakte Ronald Plasterk bekend dat hij afziet van de functie. Aanleiding is het onderzoek dat Amsterdam UMC uitvoert naar mogelijke patentfraude door Plasterk. De PvdA'er ontkent de beschuldiging, maar noemt die wel "belemmerend voor mijn eventuele functioneren als minister-president".

Dus rijst de vraag: wie moet dan wel het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB gaan leiden? De partijleiders zelf, waaronder ook Wilders, hebben al gezegd het niet te gaan doen.

Vorige week presenteerden de partijen nog een hoofdlijnenakkoord, zoals ze het zelf noemen, maar hoe zeker is dat de partijen daadwerkelijk met elkaar in zee gaan nu de premiersvraag weer helemaal open ligt? We vragen het aan onze politiek verslaggever Nynke de Zoeten.