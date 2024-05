Voortijdig einde Fietselfstedentocht dreigt door slecht weer

Onweer, hagel en winstoten maken het de bijna 14.000 deelnemers aan de Fietselfstedentocht moeilijk om hun weg te vervolgen.

Stephan Rekker, voorzitter van de organisatie, roept omwonenden en ondernemers in de buurt van het parcours op om mensen onderdak te verlenen. "Laat de fietsers even schuilen, zodat ze veilig en droog staan", zegt hij bij Omrop Fryslân.

De Fietselfstedentocht is een jaarlijks evenement waarbij grote groepen fietsers de 235 kilometer lange route van de bekende Elfstedentocht voor schaatsers volgen. Ze hebben daar tot 22.00 uur vanavond voor, maar er dreigt een voortijdig einde aan de tocht te komen.

Weg dampt ervan

In het zuidwesten van de provincie valt het water met bakken uit de lucht. In een half uur tijd is er in Akmarijp bijvoorbeeld 10 millimeter water gevallen, zegt de Friese weerman Jan Jonkman. "De weg dampt ervan."

De verwachting is dat het nog erger wordt. De organisatie van de Fietselfstedentocht overlegt nu met de veiligheidsregio over de weersomstandigheden, daarna moet duidelijk zijn of maatregelen moeten worden genomen.

Onweersbuien

Vanaf 14.00 uur heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het hele land, met uitzondering van de provincie Overijssel. "Vanmiddag ontstaan in het noorden en westen onweersbuien. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd waardoor wateroverlast kan ontstaan. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk", aldus het KNMI.

"Het is in lijn met de verwachtingen", reageert weervrouw Willemijn Hoebert. Zij wijst erop dat de zware buien wel lokaal zijn. "Op de ene plek veel water, onweer, hagel en windstoten, terwijl het iets verderop misschien wel droog blijft."