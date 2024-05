AZ-coach Martens verlengt na 'bijzonder seizoen' en mislopen Champions League tot 2026

Maarten Martens heeft zijn contract als trainer van AZ verlengd tot de zomer van 2026. Na de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin de Alkmaarders voorronde Champions League misliepen, werd al bekend dat de 39-jarige Belg zou aanblijven als coach.

Als nummer vier gaat AZ na de zomer de groepsfase van de Europa League in. "Ik ben heel erg teleurgesteld", zei Martens over het mislopen van de derde plaats. "Je gelooft al weken in een scenario dat we alsnog derde gaan worden."

Een dag later blikt Martens vooruit op zijn toekomst bij AZ. "Vanaf vandaag gaan we keihard werken aan de volgende uitdagingen die ons te wachten staan", aldus Martens via de clubkanalen van AZ. "We gaan onze doelstellingen stellen en trachten die zo goed mogelijk te halen."

Onverwachte stap

Martens spreekt verder van een "bijzonder seizoen", waarin de oud-speler van AZ na het ontslag van Pascal Jansen onverwacht de stap vooruit maakte en van assistent-trainer hoofdcoach werd.

"Dat ik het halverwege zou overnemen, lag niet in de lijn der verwachting. Je probeert het dan samen met de staf zo goed mogelijk in te vullen. Als dat dan leidt tot een nog langer verblijf, ben je op een bepaalde manier ook trots en blij."

Huiberts blij met duidelijkheid

Max Huiberts, directeur voetbalzaken, verklaarde dat de club in een eerder stadium al zijn vertrouwen had uitgesproken in Martens. "Hij wilde toen zelf wachten met het concreet maken van de contractverlenging tot het einde van het seizoen, omdat er nog veel was om voor te spelen. Het is prettig dat we nu snel duidelijkheid hebben, zodat we vooruit kunnen richting komend seizoen", aldus Huiberts.