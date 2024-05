Den Bosch zet monsterscore neer tegen Kampong in play-offs en staat in finale

Na de thee werd het nog mooier voor de Brabanders. Danique van der Veerdonk kon ongestoord naar het doel van Kampong dribbelen en haalde doeltreffend uit met de backhand. Kampong protesteerde nog wel dat Van der Veerdonk de bal met de bolle kant van de stick had geraakt, maar de VAR besloot anders. Tot overmaat van ramp voor de Utrechters werd het in het derde kwart ook nog 7-0.

Eerst scoorde Burg haar tweede treffer en even later werd het zesde doelpunt gemaakt door Babs Reijnen. Daarna kon Burg haar hattrick voltooien en de 7-0 scoren na een prachtige actie en pass uit de draai van Pien Sanders. Tot opluchting van Kampong bleef het hierbij in de laatste vijftien minuten.

Afscheid Welten

Het mooiste moment van de wedstrijd kwam in de slotseconden toen Welten in haar laatste profwedstrijd een publiekswissel kreeg. Het spel werd even stilgelegd en de drievoudig olympisch kampioene werd omhelsd door haar teamgenoten en zwaaide, ondanks het grote verlies, met een lach en traan af.