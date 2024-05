Podcast De Dag - Profiel: Ronald Plasterk

Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. De berichten die over hem zijn verschenen zijn onjuist, zegt hij, maar hij laat weten dat hij niet langer beschikbaar is. PVV-leider Wilders zegt op X dat hij het begrijpt, maar jammer vindt. Plasterk zou volgens hem een uitstekende premier zijn geweest.

Toen Wilders Plasterk in december voordroeg als verkenner was de verrassing groot. Zou hij opgewassen zijn tegen de ingewikkelde taak om vier partijen die zo verschillend zijn te verbinden, was toen de vraag. Het lukte hem niet, zoals bekend. Omtzigt liep van tafel, onder meer omdat hij een probleem had met hoe Plasterk werkte. De twee gingen niet fraai uit elkaar.

Na een excuusbriefje voor 'het dienstauto-incident' in de brievenrubriek van De Telegraaf vrijdag, nam de twijfel over Plasterk toe. En dan was er nog de patentenkwestie: Plasterk zou in zijn tijd bij het Amsterdams Universitair Medisch Centrum onterecht alleen patenten hebben aangevraagd voor een kankermedicijn, terwijl een collega de uitvinding had gedaan. Plasterk zegt dat die berichten niet kloppen, maar trekt nu dus wel zijn conclusies.

In december, voordat deze patentenkwestie bekend was, maakten we samen met onderzoeksjournalist Kim van Keken een uitgebreid portret over Plasterk - dat volgens ons aardig is om opnieuw te beluisteren.

