Plasterk ziet af van premierschap: 'Beschuldigingen belemmerend voor functioneren'

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"De druk op Plasterk om zich terug te trekken werd in het weekend groot. Alleen al het feit dat er nog een onderzoek naar hem liep, werd al een obstakel voor de volgende fase in de formatie. Pas als duidelijk zou zijn dat Plasterk in de patentkwestie niets te verwijten is, zou hij premier kunnen worden. De tijd om daarop te wachten is er niet.

Wilders heeft nu wel een probleem. Een uitgebreid lijstje met meerdere kandidaten voor het premierschap heeft hij niet. Het ligt voor de hand dat formateur Richard van Zwol, zodra hij is benoemd, in gesprek gaat met de vier partijen die het hoofdlijnenakkoord sloten. Zij zullen samen moeten bekijken of er een nieuwe geschikte kandidaat te vinden is. Daarbij houdt Wilders voorlopig wel het initiatief."