Oud-president Zuma mag niet meedoen aan parlementsverkiezingen Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jakob Zuma mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen, die over ruim een week worden gehouden. Het constitutionele hof heeft dat bepaald. Daarmee werd een streep gezet door een eerder besluit van een lagere rechtbank in Zuid-Afrika, die bepaalde dat Zuma wél op de kieslijst mocht.

De 82-jarige Zuma wordt nu alsnog geweerd vanwege een eerdere veroordeling. In 2021 werd hij tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld voor minachting van de rechterlijke macht. Hij kwam niet opdagen bij een zitting van een hof dat bezig was met een onderzoek naar corruptie tijdens zijn ambtsperiode. De Zuid-Afrikaanse wet bepaalt dat iedereen die een gevangenisstraf van langer dan een jaar heeft gekregen geen parlementariër kan worden.

Zuma voerde aan dat voor hem een uitzondering moest worden gemaakt, omdat hij geen gelegenheid had gekregen tegen zijn straf in beroep te gaan. De lagere rechter ging met die redenering mee, maar het constitutionele hof niet.

Nieuwe partij

Zuma was tussen 2009 en 2018 president van Zuid-Afrika. Hij was toen lid van het ANC, maar werd in januari uit de partij gezet. Zuma richtte een nieuwe partij op, uMkhonto we Sizwe (MK). Die is met name populair in de provincie KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt.

Het ANC is sinds Nelson Mandela werd vrijgelaten en er in 1990 een eind kwam aan de apartheid de dominante factor in de Zuid-Afrikaanse politiek. De partij won alle verkiezingen en leverde altijd de president. In de peilingen gaat het ANC ook nu aan de leiding, maar of de partij de meerderheid van de stemmen gaat halen is twijfelachtig.

De Zuid-Afrikaanse verkiezingen zijn op 29 mei.