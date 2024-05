Judoka Beurskens strandt op WK in tweede ronde, verliest van mondiale nummer twee

Judoka Julie Beurskens is op de tweede dag van de WK in Abu Dhabi uitgeschakeld in de tweede ronde. In de klasse tot 57 kilogram verloor de Amersfoortse met waza-ari van de Canadese Jessica Klimkait, de nummer twee van de wereldranglijst.

De 20-jarige Beurskens bereikte de tweede ronde door haar eerste partij met waza-ari te winnen van Pihla Salonen uit Finland. Er komen vandaag geen Nederlanders meer in actie. Het toernooi duurt tot en met donderdag.