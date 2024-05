Georgisch parlement negeert president en wil door met omstreden 'Russische wet'

Het parlement van Georgië gaat het veto van president Zoerabisjvili over de invoering van de 'buitenlandse agenten-wet' naast zich neerleggen. Dat heeft de voorzitter van het parlement gezegd.

Ondanks weken van felle protesten nam het Georgische parlement de omstreden 'Russische wet' vorige week aan. De wet houdt in dat mediabedrijven en maatschappelijke organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland krijgen, worden aangemerkt als 'buitenlandse agent' en onder verscherpt toezicht komen.Met een soortgelijke wet worden in Rusland sinds 2012 allerlei kritische geluiden gesmoord.

Zaterdag sprak president Zoerabisjvili in een toespraak haar veto uit tegen de wet en zei dat deze ingetrokken moet worden. Hoewel ze wist dat dat vanwege haar ceremoniële functie weinig invloed hoopt, hoopte ze dat er politieke druk vanuit zou gaan.

'Diep bezorgd'

President Zoerabisjvili vindt dat de wet in strijd is met de grondwet en met Europese normen. Het land is kandidaat-lid van de Europese Unie. Die EU heeft Georgië al opgeroepen de wet in te trekken, net als VN-mensenrechtenchef Türk. Ook de presidenten van Frankrijk en Duitsland gaven in een gezamenlijk statement aan "diep bezorgd" te zijn.

In de komende dagen zal er in het Georgische parlement waarschijnlijk nog een officiële stemming komen over het overrulen van het veto. Dat lijkt niet meer dan een formaliteit, aangezien regeringspartij Georgische Dromen een grote meerderheid heeft.