Dertig jaar na fatale crash staat Imola in het teken van Senna: 'Hij gaf nooit op'

"Hij was een collega van ons allemaal, een coureur die ik helaas nooit heb kunnen ontmoeten. Dat verschrikkelijke weekend heeft voor veel veranderingen gezorgd op het gebied van veiligheid, waar de coureurs van nu nog altijd van profiteren."

Lichtpunt

Verslaggever Jayme Brito loopt al 35 jaar mee in de F1-wereld en was goed bevriend met Senna. "Elke zondagmorgen werden Brazilianen wakker om hem te volgen. De kans dat hij won, was negentig procent. Hij was een lichtpunt voor de mensen in een land dat veel problemen had."

Ook op maatschappelijk vlak leeft de erfenis van Senna voort. Zijn nicht Bianca beheert de Senna Stichting, die goede doelen steunt in Brazilië. "Ayrton is nog altijd heel belangrijk voor de Formule 1. Dat maakt ons trots. Hij gaf nooit op en vocht altijd voor waar hij in geloofde."