De omzet van big tech blijft toenemen, de discussie over hun macht ook

Terwijl de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven meer dan ooit ter discussie staat, laten hun nieuwste kwartaalcijfers zien dat het ze nog altijd voor de wind gaat. De omzet van Amazon, Apple, Facebook en Google kwam over de afgelopen drie maanden (juli, augustus en september) uit op omgerekend 194 miljard euro. Dat is 30 miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Er lopende diverse onderzoeken, deze week nog moesten een aantal van de bedrijven zich verantwoorden in de Amerikaanse Senaat en vanuit Europa wordt nieuwe regelgeving verwacht. Maar dit zien ze dus (nog) niet terug in hun financiën.

Amazon zag zijn omzet het hardst stijgen, dat komt mede doordat meer mensen online bestellingen plaatsen vanwege corona. De webwinkelgigant is sinds begin dit jaar ook in Nederland actief. Webwinkels en bezorgers hier houden al rekening met een extra druk feestdagenkwartaal.

Adverteerdersboycot Facebook

Facebook blijkt geen last te hebben gehad van de adverteerdersboycot in juli. De omzet was niet eerder zo hoog, omgerekend ruim 18 miljard euro, en steeg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Aan de boycott-actie deden uiteindelijk meer dan 1100 bedrijven mee, die zo kenbaar wilden maken dat Facebook meer moet doen tegen haatzaaien en desinformatie. Een gesprek hierover met het platform werd door de organisatoren van de boycot "vruchteloos" genoemd.

Het sociale netwerk, dat tevens eigenaar is van Instagram en WhatsApp, zet zich wel schrap voor de komende periode. Aanstaande dinsdag zijn in Amerika de presidentsverkiezingen. In een toelichting op de cijfers sprak topman Mark Zuckerberg zijn zorgen uit: "Ik vrees dat door de verdeeldheid in het land en de uitslag die dagen of weken op zich kan laten wachten, er mogelijk sociale onrust in het land kan ontstaan."

Net als Twitter en YouTube heeft Facebook hier maatregelen tegen genomen. De vraag is echter wel of het genoeg zal zijn, daaraan twijfelen experts.

Bekijk hier de kwartaalcijfers van de vier techbedrijven: