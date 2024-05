Iran vijf dagen in rouw na dood president Raisi, lichamen crash geborgen

Hardliner

Raisi (63) werd in 2021 president van Iran. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Hij werd gezien als protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei. Onder zijn leiding sloeg Iran een nog conservatievere weg in.

Hij werd door mensenrechtenorganisaties als rechter medeverantwoordelijk gehouden voor de executie van duizenden politieke gevangenen in 1988, aan het einde van de oorlog tussen Iran en Irak. Zijn presidentschap ging ook gepaard met veel geweld: zo werden de massale protesten na de dood van Mahsa Amini in 2022 hard de kop ingedrukt.

Minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian, die ook omkwam bij de crash, stond net als Raisi bekend als een hardliner binnen het Iraanse regime. De 60-jarige Amirabdollahian werd in 2021 minister onder Raisi. Daarvoor vervulde hij onder twee andere buitenlandministers al hoge functies en onderhandelde hij onder meer met westerse landen over het Iraanse kernprogramma.

Als minister had hij een aanzienlijke invloed op de Iraanse buitenlandpolitiek. Zo speelde hij vorige jaar een belangrijke rol bij de doorbraak in de diplomatieke betrekkingen met rivaal Saudi-Arabië en hij stond in nauw contact met de leiders van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Ook had hij nauwe banden met de Iraanse Revolutionaire Garde.

Grote spanningen

De dood van Raisi en Amirabdollahian komt op een moment van grote spanningen in het Midden-Oosten, onder meer vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Door die oorlog zijn ook de spanningen tussen aartsrivalen Israël en Iran toegenomen.

Zo werd er begin vorige maand een luchtaanval uitgevoerd op het Iraanse consulaat in Damascus, hoogstwaarschijnlijk door Israël. Daarbij kwam een hoge commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde om het leven.

Iran reageerde op die aanval door honderden drones en raketten af te vuren op Israël.