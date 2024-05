Hebban Thrillerprijs naar debutant Lex Noteboom, voor boek over het fictieve Kazichië

Schrijver Lex Noteboom heeft met zijn boek De Man met Duizend Gezichten de Hebban Thrillerprijs van dit jaar gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het NOS Radio 1 Journaal. Het is de vijfde keer dat de prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller van het jaar wordt uitgereikt.

De Man met Duizend Gezichten is het debuut van Noteboom. Nooit eerder ging de Hebban Thrillerprijs naar een debutant.

De jury van Habban-recensenten en mensen uit het boekenvak koos zijn boek unaniem als winnaar. Het wordt geroemd om zijn "ambitie, durf en intelligentie". Het heeft, zo staat in het juryrapport, "een ingenieus plot dat als een complexe puzzel in elkaar grijpt". Noteboom ontvangt als winnaar onder meer een bedrag van 2500 euro.

Kazichië

Het verhaal speelt zich grotendeels af in een fictief land, de voormalige Sovjetstaat Kazichië. Een gezin dat in Amsterdam woont, reist naar het land voor de uitvaart van de president, de tweelingbroer van de man van het gezin. Eenmaal in het land staat er een rebellenleider op die het volk in opstand brengt. Op de Amsterdamse tweelingbroer wordt intussen druk uitgeoefend om de nieuwe president te worden.

Terwijl de Russische geheime dienst en de CIA zich met het conflict gaan bemoeien, probeert de Nederlandse vrouw haar gezin veilig thuis te krijgen. Haar man gaat de strijd aan met de rebel, die bekendstaat als de man met duizend gezichten.