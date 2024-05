Opnieuw explosie bij woning loodgieter Vlaardingen

Vannacht is opnieuw een explosief afgegaan bij de woning van de loodgieter in Vlaardingen die al maanden doelwit is van aanslagen. Er raakte niemand gewond omdat er in het huis niemand aanwezig mag zijn.

De explosie, die verder weinig schade aanrichtte, vond plaats rond 01.30 uur, meldt de regionale omroep Rijnmond. Twee verdachten zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Er is nog niemand opgepakt.

Net zoals bij alle vorige explosies heeft de politie de omgeving van de woning afgezet om sporenonderzoek te doen. Rondom de woning was vanwege de vele aanslagen op de loodgieter al extra politietoezicht. Ook staan er zandzakken aan de zijkant van de woning, als buffer met woningen van de buren.

Woning net gesloten

De nieuwste aanslag volgt enkele dagen na het verlengen van de sluiting van de woning door de gemeente. De woning werd afgelopen vrijdag voor een tweede periode van drie maanden gesloten op last van burgemeester Wijbenga.

"Dit is in overleg met de politie en OM besloten en is geen makkelijke keuze geweest", meldde Wijbenga. "De burgemeester ziet zich echter genoodzaakt om dit te doen, omdat er nog steeds sprake is van dreiging en gevaar voor het gezin en omwonenden."

Jonge verdachten

Een week voor de sluiting werd nog een jongen van 16 opgepakt in de buurt van de woning omdat hij zich "verdacht gedroeg"'. Begin april werden twee jongens (15 en 16) door de politie aangehouden omdat zij mogelijk een aanslag met vuurwerk wilden plegen.

Een paar dagen daarna werd nog eens een 14-jarige jongen opgepakt met een explosief. Diezelfde week probeerde een man met een jerrycan de ruiten van de woning in te slaan.

In een interview met Rijnmond zei de loodgieter anderhalve maand geleden verbaasd te zijn over de aanhoudende reeks aanslagen op zijn woning en bedrijf. "De reden zal zijn dat iemand me niet mag. Maar wie dat is? Ik weet het niet."