Wereld reageert op dood Raisi, Kamerleden kritisch op EU-condoleance

Vanuit de hele wereld wordt er gereageerd op de dood van de Iraanse president Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian. Zij kwamen om bij een helikoptercrash in het noorden van Iran. Als eerste kwamen landen uit het Midden-Oosten met condoleances, kort na de bevestiging van de dood van Raisi in de vroege ochtend.

Zo kondigde Libanon drie dagen van nationale rouw af vanwege het overlijden van Raisi. Pakistan kondigde een dag van nationale rouw af en er worden vlaggen halfstok gehangen in het buurland van Iran "uit respect voor president Raisi en zijn metgezellen en uit solidariteit met Iran", schreef de Pakistaanse premier Sharif op Twitter.

Shia al-Sudani, premier van Irak, bracht in een verklaring zijn condoleances over aan de Iraanse ayatollah Khamenei en aan "de natie, de overheid en het volk" van Iran. De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani betuigde via X zijn medeleven aan de nabestaanden van Raisi, Amirabdollahian en ook de andere zeven inzittenden die omkwamen bij de helikoptercrash. Hij zei verder te bidden voor "geduld en troost" voor de nabestaanden.

Hamas, Hezbollah en Houthi's

Verder reageerden drie militante bewegingen waarmee Iran nauwe banden onderhoudt op het overlijden van Raisi en Amirabdollahian. Zo bracht de Palestijnse terreurorganisatie Hamas in een verklaring zijn condoleances over aan de Iraanse leider Khamenei en dankte de groep de overleden politieke leiders voor de steun voor de Palestijnse zaak.

De Jemenitische Houthi-rebellen, die met steun van Iran al maanden commerciële schepen bestoken met raketten vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël, spraken via de hooggeplaatste Houthi-functionaris Mohammed Ali al-Houthi ook hun medeleven uit. Ook de Libanese terreurbeweging Hezbollah condoleerde Iran.

Rusland noemt Raisi 'ware vriend'

De Russische president Poetin nodigde na de bevestiging van de dood van Raisi de ambassadeur van Iran in Moskou uit voor een gesprek in het Kremlin. Verder stuurde Poetin zijn condoleances naar Khamenei. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov sprak van een "verdrietige tijd" en omschreef Raisi en Amirabdollahian als "ware, betrouwbare vrienden" van Rusland.

Saudi-Arabië, dat lang op gespannen voet leefde met Iran tot een diplomatieke doorbraak vorig jaar, heeft via zowel koning Salman als kroonprins Mohammed bin Salman zijn condoleances overgebracht.

Kritiek op EU-condoleance Michel

Vanuit het Westen kwam Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, vanochtend als eerste met een reactie. Hij bracht via een bericht op X zijn "oprechte condoleances" namens de EU over aan Iran en de nabestaanden van de inzittenden van de helikopter.

Die tweet leverde onder meer een reactie op van PVV-voorman Geert Wilders. "Niet in mijn naam!", schreef de leider van de grootste partij in de Kamer onder de condoleancetweet van Michel. BBB-leider Van der Plas stelde dat Michel de condoleances "verkeerd geschreven" had; ze zegt dat de condoleances richting de nabestaanden van slachtoffers van het regime en "alle slachtoffers van terroristische aanslagen die zijn gefinancierd door Iran".

Ook andere Kamerleden bleven via X weg van condoleances en benadrukten dat Raisi aan het hoofd stond van een repressief en autoritair regime. Zo schrijft VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans dat zijn gedachten allereerst gaan naar de "talloze slachtoffers" van Raisi. D66'er Jan Paternotte onderstreept eveneens dat Raisi "verantwoordelijk was voor honderden executies".

NSC-Kamerlid Caspar Veldkamp reageert net als Wilders op de tweet van Michel en voegt toe dat de condoleances eigenlijk voor de families van degenen "die zijn vermoord, gemarteld en onderdrukt" zouden moeten zijn.

Vanuit het Nederlandse demissionaire kabinet is er nog niet gereageerd op de dood van Raisi.