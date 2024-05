Hamas, Houthi's en Rusland roemen omgekomen Iraanse leider Raisi

Vanuit de hele wereld wordt er gereageerd op de dood van de Iraanse president Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian. Zij kwamen om bij een helikoptercrash in het noorden van Iran. Als eerste kwamen landen uit het Midden-Oosten met condoleances, kort na de bevestiging van de dood van Raisi in de vroege ochtend.

Zo kondigde Libanon drie dagen van nationale rouw af vanwege het overlijden van Raisi. Pakistan kondigde een dag van nationale rouw af en er worden vlaggen halfstok gehangen in het buurland van Iran "uit respect voor president Raisi en zijn metgezellen en uit solidariteit met Iran", schreef de Pakistaanse premier Sharif op Twitter.

Shia al-Sudani, premier van Irak, bracht in een verklaring zijn condoleances over aan de Iraanse ayatollah Khamenei en aan "de natie, de overheid en het volk" van Iran. De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani betuigde via X zijn medeleven aan de nabestaanden van Raisi, Amirabdollahian en ook de andere zeven inzittenden die omkwamen bij de helikoptercrash. Hij zei verder te bidden voor "geduld en troost" voor de nabestaanden.

Tevergeefs

Ook Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten betuigden hun medeleven aan Iran. Zo zei de president van de VAE, Mohamed bin Zayed al Nahyan, op X dat zijn land "in deze moeilijke tijd solidair is met Iran".

De Turkse buitenlandminister Fidan zegt dat zijn land direct na de crash in contact stond met Iran en hulp bood bij reddingswerkzaamheden, "maar helaas kregen we geen goed nieuws".

Hamas, Hezbollah en Houthi's

Verder reageerden drie militante bewegingen waarmee Iran nauwe banden onderhoudt op het overlijden van Raisi en Amirabdollahian. Zo bracht de Palestijnse terreurorganisatie Hamas in een verklaring zijn condoleances over aan de Iraanse leider Khamenei en dankte de groep de overleden politieke leiders voor de steun voor de Palestijnse zaak.

De Jemenitische Houthi-rebellen, die met steun van Iran al maanden commerciële schepen bestoken met raketten vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël, spraken via de hooggeplaatste Houthi-functionaris Mohammed Ali al-Houthi ook hun medeleven uit.

Ook de Libanese terreurbeweging Hezbollah condoleerde Iran.

Rusland noemt Raisi 'ware vriend'

Rusland reageerde via minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op de dood van Raisi. Hij sprak van een "verdrietige tijd" en omschreef Raisi en Amirabdollahian als "ware, betrouwbare vrienden" van Rusland. De rol van de twee in de relatie tussen Iran en Rusland was volgens Lavrov van "onschatbare waarde".

De Indiase premier Modi zei in een verklaring dat hij "diep bedroefd en geschokt" was door de dood van Raisi. Verder roemde hij de bijdrage van Raisi aan het versterken van de samenwerking tussen India en Iran, die volgens Modi "nooit vergeten" zal worden.

Vanuit het Westen kwam Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, vanochtend als eerste met een reactie. Hij bracht zijn "oprechte condoleances" over aan Iran.