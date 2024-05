Rel tussen Spanje en Argentinië: Milei noemt vrouw Spaanse premier corrupt

Spanje heeft zijn ambassadeur in Argentinië voor onbepaalde tijd teruggeroepen in een diplomatieke rel met het land. De Argentijnse president Milei haalde tijdens een rechts-populistische bijeenkomst in Madrid uit naar de vrouw van de Spaanse premier Sánchez. Tijdens een toespraak noemde hij haar corrupt.

Milei deed zijn uitspraken op een internationale bijeenkomst van rechts-populistische partijen, georganiseerd door de Spaanse partij VOX. Volgens die partij waren daar zo'n 11.000 mensen aanwezig, onder wie de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Franse politica Marine Le Pen. Naast het verdacht maken van de echtgenote van de socialistische premier Sánchez, zei hij ook dat het socialisme "vervloekt en kankerverwekkend" is.

De Spaanse minister van Buitenlandse zaken Albares eist excuses van Milei. "Met zijn gedrag heeft Milei de relatie tussen Spanje en Argentinië naar de meest kritieke staat in de recente geschiedenis gebracht", zei Albares in een videoboodschap. Ook andere Spaanse ministers veroordelen de uitspraken van de Argentijn.

Excuses maken is Milei allerminst van plan. Zijn woordvoerder zegt tegen de Argentijnse televisie dat de Spaanse ministers juist excuses moeten maken aan hem, voor eerdere beledigingen aan zijn adres.

Spaanse koning overgeslagen

Javier Milei, die in november de Argentijnse verkiezingen won, is een markant figuur. De rechts-populistische president is aanhanger van het libertarisme, een stroming die individuele vrijheid boven alles zet.

Zo vindt hij het innen van belasting niets anders dan afpersing van de bevolking en noemde hij vorig jaar de paus nog een 'imbeciel'. Bij zijn huidige bezoek aan Spanje weigerde hij een ontmoeting met de Spaanse koning, zoals gebruikelijk is. Hij besteedde die tijd liever aan promotie van zijn boek.

475 miljoen

De positie van de Spaanse premier Sánchez is wankel sinds zijn herverkiezing vorig jaar. Hij wist alleen aan de macht te blijven door een coalitie aan te gaan met partijen die pleitten voor met vrijheid van Catalonië.

De premier wordt regelmatig aangevallen op politiek en persoonlijk gebied. Een rechtse partij beschuldigde zijn vrouw er eerder dit jaar van dat ze een rol had gespeeld bij het regelen van 475 miljoen euro aan overheidssteun voor Air Europe, in ruil voor sponsoring.

De aantijgingen van corruptie aan het adres van Begona Gomez brachten Sánchez vorige maand nog bijna tot aftreden. Hij nam vijf dagen de tijd om "te reflecteren" op zijn positie, maar trad vervolgens niet af.

Justitie startte een onderzoek naar de beschuldigingen, maar het Openbaar Ministerie kon geen bewijs vinden om haar daadwerkelijk aan te klagen.